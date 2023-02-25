Jingqi Fang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jingqi Fang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jingqi Fang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jingqi Fang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jingqi Fang 17 Ocak 1993 tarihinde Guiyang, Guizhou şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 方镜淇 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jingqi Fang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jingqi Fang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Tianjin Jinmen Tiger futbol takımında oynamaktadır. Tianjin Jinmen Tiger takımına 10 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jingqi Fang'nin Tianjin Jinmen Tiger ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jingqi Fang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jingqi Fang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jingqi Fang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jingqi Fang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında GZ Evergrande

28 Şubat 2018 yılında MX Techand

7 Şubat 2019 yılında TJ Tianhai

31 Ocak 2020 yılında GD Sou. Tigers

23 Şubat 2020 yılında TZ Yuanda

10 Nisan 2021 yılında TJ Jinmen Tiger

Jingqi Fang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jingqi Fang şuan Tianjin Jinmen Tiger takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Jingqi Fang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin U22 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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