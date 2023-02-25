Jinhao Bi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jinhao Bi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jinhao Bi kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jinhao Bi ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jinhao Bi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jinhao Bi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jinhao Bi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jinhao Bi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jinhao Bi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jinhao Bi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jinhao Bi 5 Ocak 1991 tarihinde Dalian, Liaoning şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 毕津浩 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jinhao Bi Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jinhao Bi, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Shanghai Shenhua futbol takımında oynamaktadır. Shanghai Shenhua takımına 1 Şubat 2019 tarihinde katılmıştır. Jinhao Bi'nin Shanghai Shenhua ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jinhao Bi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jinhao Bi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Jinhao Bi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jinhao Bi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında DL Shide Res.

1 Ocak 2010 yılında Boavista U19

1 Ocak 2011 yılında Leça

1 Temmuz 2011 yılında Henan SSLM Res.

1 Ocak 2012 yılında HN Jianye

15 Ocak 2016 yılında SH Shenhua

13 Temmuz 2018 yılında SH Shenhua Res.

1 Şubat 2019 yılında SH Shenhua

Jinhao Bi kimdir

Jinhao Bi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jinhao Bi şuan Shanghai Shenhua takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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Jinhao Bi nereli

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