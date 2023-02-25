Jinliang Zhang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jinliang Zhang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jinliang Zhang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jinliang Zhang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jinliang Zhang 23 Ocak 1999 tarihinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 张锦梁 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jinliang Zhang Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jinliang Zhang'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jinliang Zhang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jinliang Zhang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jinliang Zhang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jinliang Zhang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında GZ City

Jinliang Zhang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jinliang Zhang şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

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