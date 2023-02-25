Jinshuai Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jinshuai Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jinshuai Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jinshuai Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jinshuai Wang 9 Ocak 2001 tarihinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 王金帅 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jinshuai Wang Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Dalian Professional futbol takımında oynamaktadır. Dalian Professional takımına 1 Nisan 2021 tarihinde katılmıştır. Jinshuai Wang'nin Dalian Professional ile sözleşmesi 28 Şubat 2023 tarihinde bitmektedir.

Jinshuai Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jinshuai Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jinshuai Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jinshuai Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Nisan 2021 yılında DL Pro

Jinshuai Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jinshuai Wang şuan Dalian Professional takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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