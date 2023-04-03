Jinta Miki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jinta Miki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jinta Miki adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jinta Miki Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jinta Miki 21 Ağustos 2003 tarihinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 三木 仁太 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jinta Miki Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kansai University futbol takımında oynamaktadır. Kansai University takımına 1 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jinta Miki'nin Kansai University ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jinta Miki Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jinta Miki futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Nisan 2022 yılında Kansai Univ.
Jinta Miki Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jinta Miki şuan Kansai University takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.
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