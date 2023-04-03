Jinta Miki kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jinta Miki Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jinta Miki kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jinta Miki ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.