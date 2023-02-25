Jintao Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jintao Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jintao Liao kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jintao Liao ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jintao Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jintao Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jintao Liao kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jintao Liao Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jintao Liao adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jintao Liao Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jintao Liao 24 Şubat 2000 tarihinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 廖锦涛 şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jintao Liao Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kunshan FC futbol takımında oynamaktadır. Kunshan FC takımına 26 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jintao Liao'nin Kunshan FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jintao Liao Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jintao Liao isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Jintao Liao Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jintao Liao futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

28 Şubat 2019 yılında WH Three Towns

20 Ocak 2020 yılında GuaZ FC Res.

1 Nisan 2021 yılında GuaZ. FC U21

26 Nisan 2022 yılında KS FC

Jintao Liao kimdir

Jintao Liao Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jintao Liao şuan Kunshan FC takımında oynamakta ve 36 numaralı formayı giymektedir.

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Jintao Liao nereli

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