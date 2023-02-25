Jinxian Wang kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jinxian Wang Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jinxian Wang adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jinxian Wang Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jinxian Wang 12 Ocak 1996 tarihinde Wuhan, Hubei şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 汪晋贤 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jinxian Wang Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini TUR_SA yapmaktadır. Jinxian Wang, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Changchun Yatai futbol takımında oynamaktadır. Changchun Yatai takımına 8 Nisan 2022 tarihinde katılmıştır. Jinxian Wang'nin Changchun Yatai ile sözleşmesi 31 Aralık 2024 tarihinde bitmektedir.

Jinxian Wang Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jinxian Wang isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jinxian Wang Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jinxian Wang futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2014 yılında DL Aerbin

8 Nisan 2022 yılında CC Yatai

Jinxian Wang Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jinxian Wang şuan Changchun Yatai takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Jinxian Wang Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Çin takımında 20 numaralı formasıyla 10 Ocak 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Çin U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 4 gol atmıştır.

Çin U18 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 2 gol atmıştır.

Çin U16 takımında 11 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 3 gol atmıştır.

Çin U22 takımında 19 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 1 gol atmıştır.

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