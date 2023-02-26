Jipson Garcia kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jipson Garcia Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jipson Garcia adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jipson Garcia Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jipson Garcia 16 Haziran 1999 tarihinde doğmuştur. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jipson José García Borja şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jipson Garcia Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Libertad FC futbol takımında oynamaktadır. Libertad FC takımına 1 Ağustos 2020 tarihinde katılmıştır. Jipson Garcia'nin Libertad FC ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.
Jipson Garcia Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jipson Garcia futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Ocak 2019 yılında Valle Catamayo
1 Ocak 2020 yılında El Nacional B
1 Ağustos 2020 yılında Libertad FC
Jipson Garcia Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jipson Garcia şuan Libertad FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
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