Jipson Orovio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jipson Orovio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jipson Orovio kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jipson Orovio ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Jipson Orovio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jipson Orovio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jipson Orovio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jipson Orovio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jipson Orovio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jipson Orovio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jipson Orovio 30 Mayıs 1996 tarihinde Guayaquil şehrinde doğmuştur.  Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Jipson George Orovio Arroyo şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jipson Orovio Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CD El Nacional futbol takımında oynamaktadır. CD El Nacional takımına 1 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jipson Orovio'nin CD El Nacional ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jipson Orovio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jipson Orovio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Jipson Orovio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jipson Orovio futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

29 Haziran 2015 yılında Deportivo Puyo

31 Aralık 2015 yılında Kulüpsüz

19 Temmuz 2016 yılında Deportivo Puyo

1 Ocak 2017 yılında Kulüpsüz

30 Mayıs 2017 yılında Pastaza SC

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

10 Nisan 2018 yılında Canteras

7 Şubat 2019 yılında Fuerza Ama. B

1 Temmuz 2019 yılında Fuerza Amarilla

1 Şubat 2021 yılında CD El Nacional

Jipson Orovio kimdir

Jipson Orovio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jipson Orovio şuan CD El Nacional takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jipson Orovio nereli

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