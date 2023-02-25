Jiqiang Liu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiqiang Liu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiqiang Liu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiqiang Liu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiqiang Liu 16 Ekim 1999 tarihinde doğmuştur. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 刘继强 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiqiang Liu Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Guangzhou City futbol takımında oynamaktadır. Guangzhou City takımına 31 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jiqiang Liu'nin Guangzhou City ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiqiang Liu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiqiang Liu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiqiang Liu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiqiang Liu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2019 yılında GZ City Res.

1 Nisan 2021 yılında SC Minzu

31 Aralık 2021 yılında GZ City Res.

31 Ağustos 2022 yılında GZ City

Jiqiang Liu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiqiang Liu şuan Guangzhou City takımında oynamakta ve 43 numaralı formayı giymektedir.

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