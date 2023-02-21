Jiri Bederka kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Bederka Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Bederka adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Bederka Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Bederka 18 Şubat 1995 tarihinde Náchod şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Bederka şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Bederka Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AMG yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 16 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Jiri Bederka'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiri Bederka Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Bederka isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Bederka Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Bederka futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında Sparta Praha B

24 Temmuz 2014 yılında Pardubice

30 Haziran 2015 yılında Sparta Praha B

1 Temmuz 2015 yılında Hradec Kralove

1 Temmuz 2016 yılında C. Budejovice

31 Aralık 2016 yılında Hradec Kralove

23 Ocak 2018 yılında Bohemians 1905

19 Ağustos 2022 yılında SILON Taborsko

16 Ocak 2023 yılında Karvina

Jiri Bederka Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Bederka şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Česká Skalice (2001 - 2004)FK Náchod (2004 - 2010)AC Sparta Praha (2010 - 2014)

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