Jiri Ciupa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Ciupa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Ciupa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Ciupa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Ciupa 7 Mayıs 1998 tarihinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Ciupa şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Ciupa Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Karvina futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina takımına 1 Temmuz 2017 tarihinde katılmıştır. Jiri Ciupa'nin MFK Karvina ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiri Ciupa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Ciupa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Ciupa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Ciupa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Karvina

10 Temmuz 2019 yılında Frydek-Mistek

30 Haziran 2020 yılında Karvina

21 Ağustos 2020 yılında Fotbal Trinec

31 Aralık 2020 yılında Karvina

Jiri Ciupa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Ciupa şuan MFK Karvina takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jiri Ciupa Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

MFK Karviná (2005 - 2017)

Çek Cumhuriyeti U19 takımında 1 numaralı formasıyla 7 Şubat 2017 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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