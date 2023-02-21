Jiri Hrubes kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Hrubes Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Hrubes adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Hrubes Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Hrubes 3 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Hrubeš şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Hrubes Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Dukla Prag futbol takımında oynamaktadır. FK Dukla Prag takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jiri Hrubes'nin FK Dukla Prag ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jiri Hrubes Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Hrubes isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Hrubes Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Hrubes futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Dukla Prag U19

1 Temmuz 2020 yılında Dukla B

1 Ocak 2022 yılında Dukla Prag

Jiri Hrubes Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Hrubes şuan FK Dukla Prag takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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SK Kladno (2007 - 2016)FK Dukla Praha (2016)SK Kladno (2016 - 2018)FK Dukla Praha (2018 - 2020)

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