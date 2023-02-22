Jiri Janoscin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Janoscin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Janoscin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Janoscin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Janoscin 8 Ekim 1992 tarihinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Janoščin şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Janoscin Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jiri Janoscin, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Slezsky FC Opava futbol takımında oynamaktadır. Slezsky FC Opava takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jiri Janoscin'nin Slezsky FC Opava ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Jiri Janoscin Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Janoscin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Janoscin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Janoscin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında FCZ Brno B

25 Temmuz 2013 yılında 1.HFK Olomouc

31 Aralık 2013 yılında FCZ Brno B

20 Şubat 2015 yılında Fotbal Trinec

1 Temmuz 2021 yılında SFC Opava

Jiri Janoscin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Janoscin şuan Slezsky FC Opava takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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