Jiri Lipcak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Lipcak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Lipcak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jiri Lipcak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jiri Lipcak 28 Mart 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Lipčák şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jiri Lipcak Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
MFK Karvina U19 futbol takımında oynamaktadır. MFK Karvina U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jiri Lipcak'nin MFK Karvina U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jiri Lipcak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jiri Lipcak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Karvina U19
Jiri Lipcak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jiri Lipcak şuan MFK Karvina U19 takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FK Slavia Orlová (2013-2017)
MFK Karviná (2017-)
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