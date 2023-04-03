Jiri Lipcak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Lipcak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jiri Lipcak kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jiri Lipcak ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.