Jiri Nissinen kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Nissinen Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Nissinen adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Nissinen Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Nissinen 30 Mayıs 1997 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Finlandiya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Nissinen Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Ark Ratkaisut yapmaktadır. Jiri Nissinen, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

IFK Mariehamn futbol takımında oynamaktadır. IFK Mariehamn takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Jiri Nissinen'nin IFK Mariehamn ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiri Nissinen Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Nissinen isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Nissinen Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Nissinen futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2017 yılında KuPS

14 Nisan 2021 yılında IFK Mariehamn

11 Ağustos 2021 yılında KuPS

12 Ağustos 2021 yılında VPS

31 Aralık 2021 yılında KuPS

1 Ocak 2022 yılında IFK Mariehamn

Jiri Nissinen Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Nissinen şuan IFK Mariehamn takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Jiri Nissinen Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Finlandiya U21 takımında 15 numaralı formasıyla 23 Mart 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

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