Jiri Oulehla kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Oulehla Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Oulehla adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Oulehla Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Oulehla 28 Şubat 1997 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Oulehla şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Oulehla Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

MFK Vyskov futbol takımında oynamaktadır. MFK Vyskov takımına 25 Temmuz 2019 tarihinde katılmıştır. Jiri Oulehla'nin MFK Vyskov ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jiri Oulehla Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Oulehla isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiri Oulehla Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Oulehla futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Zlin B

13 Mart 2017 yılında Hulin

28 Temmuz 2017 yılında FC Zlin B

20 Mart 2018 yılında Hulin

25 Temmuz 2019 yılında MFK Vyskov

12 Ağustos 2021 yılında Otrokovice

31 Aralık 2021 yılında MFK Vyskov

Jiri Oulehla Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Oulehla şuan MFK Vyskov takımında oynamakta ve 6 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

FK Němčice nad Hanou (2004 - 2006)FK Slavoj Kojetín-Kovalovice (2006 - 2008)SK Hanácká Slavia Kroměříž (2008 - 2010)SK Sigma Olomouc (2010 - 2011)SK Hanácká Slavia Kroměříž (2011)FC FASTAV Zlín (2012 - 2016)

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.