Jiri Skalak kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Skalak Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Skalak adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiri Skalak Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiri Skalak 12 Mart 1992 tarihinde Pardubice şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Skalák şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiri Skalak Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Jiri Skalak, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Mlada Boleslav futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav takımına 8 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Jiri Skalak'nin FK Mlada Boleslav ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jiri Skalak Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiri Skalak isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Jiri Skalak Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiri Skalak futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Sparta Prag

19 Ağustos 2011 yılında Ruzomberok

30 Haziran 2012 yılında Sparta Prag

1 Ocak 2013 yılında Slovacko

30 Haziran 2013 yılında Sparta Prag

22 Ağustos 2013 yılında Zbrojovka Brno

30 Haziran 2014 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2014 yılında Mlada Boleslav

30 Haziran 2015 yılında Sparta Prag

1 Temmuz 2015 yılında Mlada Boleslav

1 Şubat 2016 yılında Brighton

2 Ağustos 2018 yılında Millwall

8 Şubat 2021 yılında Mlada Boleslav

Jiri Skalak Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiri Skalak şuan FK Mlada Boleslav takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jiri Skalak Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

TJ Spartak Sezemice (1998–2002)FK Slovan Pardubice (2002–2007)AC Sparta Praha (2007–2010)

Çek Cumhuriyeti takımında 10 numaralı formasıyla 3 Eylül 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 17 maçta 0 gol atmıştır.

Çek Cumhuriyeti U21 takımında 9 numaralı formasıyla 14 Kasım 2012 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 11 maçta 0 gol atmıştır.

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