Jiri Slabyhoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Slabyhoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Slabyhoud adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jiri Slabyhoud Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jiri Slabyhoud 11 Ekim 2002 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Slabyhoud şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jiri Slabyhoud Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
FK Mlada Boleslav B futbol takımında oynamaktadır. FK Mlada Boleslav B takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jiri Slabyhoud'nin FK Mlada Boleslav B ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jiri Slabyhoud Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jiri Slabyhoud futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2019 yılında SK Slavia U19
20 Ağustos 2020 yılında M. Boleslav U19
1 Temmuz 2021 yılında Ml. Boleslav B
Jiri Slabyhoud Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jiri Slabyhoud şuan FK Mlada Boleslav B takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?FC Chomutov (2009 - 2014)
FK Baník Most (2014 - 2016)
FC Chomutov (2016)
Mostecký FK (2016 - 2019)
SK Slavia Praha (2019 - 2020)
FK Mladá Boleslav (2020 - 2021)
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