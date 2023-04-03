Jiri Slabyhoud kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Slabyhoud Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı? Jiri Slabyhoud kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jiri Slabyhoud ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.