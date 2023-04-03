Jiri Tesar kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiri Tesar Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiri Tesar adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jiri Tesar Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jiri Tesar 17 Kasım 2004 tarihinde doğmuştur. Çek Cumhuriyeti uyrukludur.Gerçek adı da Jiří Tesař şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jiri Tesar Forvet mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPORT INVEST yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
AC Sparta Prag U19 futbol takımında oynamaktadır. AC Sparta Prag U19 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Jiri Tesar'nin AC Sparta Prag U19 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jiri Tesar Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jiri Tesar futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.
1 Temmuz 2021 yılında Sparta Prag U19
Jiri Tesar Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jiri Tesar şuan AC Sparta Prag U19 takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.
Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?SK Třeboradice (2010 - 2014)
AC Sparta Praha (2014 - )
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