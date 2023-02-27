Jiro Nakamura kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jiro Nakamura Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jiro Nakamura adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jiro Nakamura Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jiro Nakamura 22 Ağustos 2003 tarihinde Ibaraki, Osaka şehrinde doğmuştur. 1,66 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 中村 仁郎 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jiro Nakamura Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SEG yapmaktadır. Jiro Nakamura, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gamba Osaka futbol takımında oynamaktadır. Gamba Osaka takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Jiro Nakamura'nin Gamba Osaka ile sözleşmesi 31 Ocak 2026 tarihinde bitmektedir.

Jiro Nakamura Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/jiro_______0822/

Jiro Nakamura Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jiro Nakamura isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jiro Nakamura Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jiro Nakamura futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Gamba Osaka

Jiro Nakamura Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jiro Nakamura şuan Gamba Osaka takımında oynamakta ve 41 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Jiro Nakamura Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Duck SC, Gamba Osaka Jr Yth (2016-2018), Gamba Osaka Yth (2019-2021)

Japonya U23 takımında 19 numaralı formasıyla 26 Ekim 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya U20 takımında 21 numaralı formasıyla 3 Haziran 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya U19 takımında 21 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 1 gol atmıştır.

Japonya U16 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

Japonya U15 takımında 15 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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