Jitse Vandermotten kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jitse Vandermotten Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jitse Vandermotten adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jitse Vandermotten Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jitse Vandermotten 5 Şubat 2003 tarihinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Belçika uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jitse Vandermotten Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Jitse Vandermotten, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

KSK Heist futbol takımında oynamaktadır. KSK Heist takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Jitse Vandermotten'nin KSK Heist ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Jitse Vandermotten Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jitse Vandermotten isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Jitse Vandermotten Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jitse Vandermotten futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Westerlo U18

1 Temmuz 2020 yılında Westerlo U21

1 Temmuz 2022 yılında KSK Heist

Jitse Vandermotten Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jitse Vandermotten şuan KSK Heist takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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