Jixuan Leng kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jixuan Leng Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jixuan Leng adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jixuan Leng Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jixuan Leng 30 Nisan 2001 tarihinde doğmuştur. 1,82 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 冷季轩 şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jixuan Leng Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Beijing Guoan futbol takımında oynamaktadır. Beijing Guoan takımına 4 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Jixuan Leng'nin Beijing Guoan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jixuan Leng Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jixuan Leng isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

Haberin Devamı

Jixuan Leng Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jixuan Leng futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında BJ Guoan Res.

1 Nisan 2021 yılında BJ Guoan U21

4 Ağustos 2022 yılında BJ Guoan

25 Ağustos 2022 yılında GX PG Haliao

31 Aralık 2022 yılında BJ Guoan

Jixuan Leng Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jixuan Leng şuan Beijing Guoan takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.