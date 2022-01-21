Jiyan isminin anlamı nedir, Jiyan ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Jiyan isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Jiyan ismi ne demek, Jiyan ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor.

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Jiyan isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Jiyan İsminin anlamı nedir? TDK Jiyan anlamı:

Jiyan isminin anlamı Türk dil kurumunda tanımlanmamakta olup, halk arasında Coşmuş, kükremiş, kızgın olarak bilinmektedir.

Jiyan İsmi Kuranda geçiyor mu?

Jiyan ismi kuranda geçmemektedir.

Jiyan isminin kökeni:

Jiyan ismi Farsça kökenli bir isimdir. Türkiye'de yoğun olarak 5796 kişi tarafından kullanılmaktadır.

Jiyan isminin cinsiyeti:

Kız ismi olarak kullanılmaktadır.

Jiyan isminin rengi:

Alizarin

Jiyan ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 5 harf bulunmaktadır.

Jiyan isminin Harf Analizi Nedir ?

Jiyan ismi 5 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

J : Parlak/kaprisli, şımarık

İ : Duygusal, sezgisel, sanatçı

Y : Başına buyruk, depresif

A : Öncü, lider, mantıklı

N : Sağduyulu, utangaç

Jiyan isminin Numerolojisi Kaçtır?

Jiyan ismi 5 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

J : 13

İ : 12

Y : 28

A : 1

N : 17

= 71 – Jiyan İsminin Numeroloji Toplamı 71’dir.

Jiyan isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Jiyan ismi 5 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Jiyan isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

J: 1 İ: 9 Y: 7 A: 1 N: 5 = 23

2 + 3 = 5 Kader sayısıdır

Jiyan isminin 5 kader sayısına göre kişilik özellikleri

5 – Özgürlüğüne düşkündür ve gezmeyi çok sever. Diğer insanlar ile ıyum içinde yaşamayabilir. Erotizme eğilimi vardır. Cesaret konusunda iyidir ve insanları ikna kabiliyeti çok yüksektir. Güzel şeyleri kendisinde toplamayı sever. Can sıkıntısına hiç gelemez ve bu sebeple dikkatli olmalı, hayat amacından amacından sapmamalıdır.

2020'nin En çok kullanılan erkek ve kız bebek isimleri açıklandı!

2021 En güzel anlamlı ERKEK bebek isim önerileri! Birbirinden farklı yüzlerce isim

2021 En güzel, anlamlı Kız bebek isim önerileri!