Jizu Xu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jizu Xu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jizu Xu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jizu Xu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jizu Xu 15 Kasım 1997 tarihinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Çin uyrukludur.Gerçek adı da 徐继祖 şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jizu Xu Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Zhejiang FC futbol takımında oynamaktadır. Zhejiang FC takımına 15 Temmuz 2016 tarihinde katılmıştır. Jizu Xu'nin Zhejiang FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jizu Xu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jizu Xu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jizu Xu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jizu Xu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

15 Temmuz 2016 yılında HZ Greentown

12 Nisan 2021 yılında NJ City

31 Aralık 2021 yılında ZJ FC

5 Mayıs 2022 yılında JN Xingzhou

31 Aralık 2022 yılında ZJ FC

Jizu Xu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jizu Xu şuan Zhejiang FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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