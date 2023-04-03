Jo Ogawa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jo Ogawa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jo Ogawa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Jo Ogawa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Jo Ogawa 5 Ağustos 2005 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Japonya uyrukludur.Gerçek adı da 尾川 丈 şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Jo Ogawa Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Kawasaki Frontale U18 futbol takımında oynamaktadır. Kawasaki Frontale U18 takımına - tarihinde katılmıştır. Jo Ogawa'nin Kawasaki Frontale U18 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Jo Ogawa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Jo Ogawa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Jo Ogawa şuan Kawasaki Frontale U18 takımında oynamakta ve 17 numaralı formayı giymektedir.
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