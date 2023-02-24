Jo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jo Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jo Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jo Santos 31 Mart 1991 tarihinde Campina Grande şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Joálisson Oliveira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jo Santos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AD SPORTS yapmaktadır. Jo Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jo Santos'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jo Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joosantos_11/

Jo Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jo Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Jo Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jo Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında EC Vitória U20

1 Ocak 2010 yılında Rio Preto EC

1 Ocak 2012 yılında São Bernardo-SP

1 Temmuz 2012 yılında Tondela

7 Temmuz 2014 yılında Freamunde

1 Temmuz 2015 yılında Zimbru Chisinau

18 Şubat 2016 yılında FC Sheriff

2 Ağustos 2017 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2018 yılında FC Sheriff

25 Ocak 2019 yılında Ventspils

6 Temmuz 2019 yılında FC Hermannstadt

7 Şubat 2021 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2021 yılında Al-Riffa SC

10 Şubat 2022 yılında Radomiak

24 Ağustos 2022 yılında FK Turan

1 Şubat 2023 yılında FK Bylis

Jo Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jo Santos şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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