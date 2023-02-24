Jo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Jo Santos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Jo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Jo Santos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Jo Santos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Jo Santos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Jo Santos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Jo Santos 31 Mart 1991 tarihinde Campina Grande şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Joálisson Oliveira şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Jo Santos Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AD SPORTS yapmaktadır. Jo Santos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Bylis futbol takımında oynamaktadır. FK Bylis takımına 1 Şubat 2023 tarihinde katılmıştır. Jo Santos'nin FK Bylis ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Jo Santos Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joosantos_11/

Jo Santos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Jo Santos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 225 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

Jo Santos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Jo Santos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2009 yılında EC Vitória U20

1 Ocak 2010 yılında Rio Preto EC

1 Ocak 2012 yılında São Bernardo-SP

1 Temmuz 2012 yılında Tondela

7 Temmuz 2014 yılında Freamunde

1 Temmuz 2015 yılında Zimbru Chisinau

18 Şubat 2016 yılında FC Sheriff

2 Ağustos 2017 yılında ACSM Poli Iasi

30 Haziran 2018 yılında FC Sheriff

25 Ocak 2019 yılında Ventspils

6 Temmuz 2019 yılında FC Hermannstadt

7 Şubat 2021 yılında FC Viitorul

1 Temmuz 2021 yılında Al-Riffa SC

10 Şubat 2022 yılında Radomiak

24 Ağustos 2022 yılında FK Turan

1 Şubat 2023 yılında FK Bylis

Jo Santos kimdir

Jo Santos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Jo Santos şuan FK Bylis takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Jo Santos nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika |UEFA Konferans Ligi Son 16 Turu kuraları çekildi! Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Son dakika | Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Asen Donchev kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Asen Donchev Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
TFF Başkanvekili Murat Aksu, Ersen Martin'i ziyaret etti! İşte Ersan Martin'in son hali..
Son Haberler
Rigel Tepshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rigel Tepshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Rigel Tepshi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Rigel Tepshi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alassane Diaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alassane Diaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Alassane Diaby kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Alassane Diaby Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arseld Halilaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseld Halilaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Arseld Halilaj kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Arseld Halilaj Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huso Karjasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huso Karjasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Huso Karjasevic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Huso Karjasevic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 22 Şubat 2023 Çarşamba maç programı
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
Son dakika | Hatayspor acı haberi duyurdu: Taner Savut hayatını kaybetti
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
MKE Ankaragücü'nde Ömer Erdoğan'dan boşalan teknik direktörlük görevine Sedat Ağçay getirildi
Çok Okunanlar
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Meral Akşener, Kılıçdaroğlu'nu topa tuttu: "Beceremediniz. Terbiyesiz, fırsatçı ben oldum"
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Deprem sonrası sil baştan! AK Parti'nin seçim stratejisi değişiyor! İşte atılacak adımlar...
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Kandilli Rasathanesi duyurdu: Niğde'nin Bor ilçesinde 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
Son dakika | AFAD duyurdu: Konya'nın Ereğli ilçesinde 4.3 büyüklüğünde deprem
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
UEFA 2023 Şampiyonlar Ligi finalinin özel tasarım topu tanıtıldı!
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Trabzonspor efsanesi Ahmet Suat Özyazıcı, cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Deprem nedeniyle ligden çekildiler! Hatayspor, takımdan ayrılan futbolcuları açıkladı!
Yorumlananlar
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
CHP'li Tanju Özcan, hadsiz ifadelerle Halil Konakcı hocayı hedef aldı
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Prof. Dr. Şerif Barış kimdir, nerelidir, kaç yaşındadır, uzmanlık alanı nedir? Prof. Dr. Şerif Barış'ın biyografisi
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Hadi Özışık üzen haberi verdi: Süleyman Özışık kansere yakalandı! "İlk duyduğumda hastane başıma yıkıldı"
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi!