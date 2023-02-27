Joachim Amijekori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joachim Amijekori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joachim Amijekori kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joachim Amijekori ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joachim Amijekori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joachim Amijekori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joachim Amijekori kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joachim Amijekori Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joachim Amijekori adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joachim Amijekori Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joachim Amijekori 14 Şubat 2004 tarihinde doğmuştur.  Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Joachim Clydio Amijekori şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joachim Amijekori Defans mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sport Avenir Management International yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joachim Amijekori'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joachim Amijekori Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joachim Amijekori isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 10 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 10 Bin € kadar çıkmıştır.

Joachim Amijekori Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joachim Amijekori futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2020 yılında RFCU Luxem. U19

1 Temmuz 2022 yılında RFCU Luxembourg

Joachim Amijekori kimdir

Joachim Amijekori Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joachim Amijekori şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

CSO Amneville, RFCU Luxemburg

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Joachim Amijekori nereli

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