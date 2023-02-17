Joachim Rothmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joachim Rothmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joachim Rothmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joachim Rothmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joachim Rothmann 29 Haziran 2000 tarihinde Greve şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Danimarka uyrukludur.Gerçek adı da Joachim Juhl Rothmann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joachim Rothmann Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini People In Sport yapmaktadır. Joachim Rothmann, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HB Köge futbol takımında oynamaktadır. HB Köge takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joachim Rothmann'nin HB Köge ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joachim Rothmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joachim Rothmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joachim Rothmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joachim Rothmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2017 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2019 yılında Nordsjaelland

12 Mayıs 2021 yılında Tromsø IL

27 Ağu 2021 yılında Nordsjaelland

28 Ağu 2021 yılında HB Köge

30 Haziran 2022 yılında Nordsjaelland

1 Temmuz 2022 yılında HB Köge

Joachim Rothmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joachim Rothmann şuan HB Köge takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

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