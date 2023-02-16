Joackim Aberg kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joackim Aberg Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joackim Aberg adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joackim Aberg Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joackim Aberg 22 Temmuz 1998 tarihinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joackim Åberg şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joackim Aberg Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Simul Management yapmaktadır. Joackim Aberg, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

GAIS Göteborg futbol takımında oynamaktadır. GAIS Göteborg takımına 8 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Joackim Aberg'nin GAIS Göteborg ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joackim Aberg Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joackim Aberg isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joackim Aberg Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joackim Aberg futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2015 yılında Häcken U19

14 Ağu 2017 yılında Onsala BK

8 Ocak 2020 yılında GAIS

Joackim Aberg Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joackim Aberg şuan GAIS Göteborg takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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