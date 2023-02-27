Joakim Kada kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joakim Kada Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joakim Kada adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joakim Kada Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joakim Kada 29 Ocak 2001 tarihinde Arles şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Cezayir,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Joakim Jean-Philippe Kada şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joakim Kada Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini BB Sport Consulting yapmaktadır. Joakim Kada, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Racing FC Union Luxembourg futbol takımında oynamaktadır. Racing FC Union Luxembourg takımına 9 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Joakim Kada'nin Racing FC Union Luxembourg ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joakim Kada Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joakim Kada isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joakim Kada Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joakim Kada futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Marsilya B

9 Ağustos 2022 yılında RFCU Luxembourg

Joakim Kada Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joakim Kada şuan Racing FC Union Luxembourg takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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