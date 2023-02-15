Joakim Lindner kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joakim Lindner Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joakim Lindner adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joakim Lindner Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joakim Lindner 22 Mart 1991 tarihinde doğmuştur. 1,93 m boyundadır. Aslen İsveç uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joakim Lindner Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joakim Lindner, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Varbergs BoIS futbol takımında oynamaktadır. Varbergs BoIS takımına 9 Ocak 2015 tarihinde katılmıştır. Joakim Lindner'nin Varbergs BoIS ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joakim Lindner Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joakim Lindner isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joakim Lindner Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joakim Lindner futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2011 yılında Brommapojkarna

14 Ocak 2014 yılında Östers IF

9 Ocak 2015 yılında Varbergs BoIS

Joakim Lindner Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joakim Lindner şuan Varbergs BoIS takımında oynamakta ve 18 numaralı formayı giymektedir.

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