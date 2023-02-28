Joan Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Cruz 4 Nisan 2003 tarihinde Santiago de Chile şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Joan Manuel Cruz Castro şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Cruz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini AIM fútbol yapmaktadır. Joan Cruz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CSD Colo Colo futbol takımında oynamaktadır. CSD Colo Colo takımına 1 Mart 2021 tarihinde katılmıştır. Joan Cruz'nin CSD Colo Colo ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joan Cruz Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joancastro.10/

Joan Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Cruz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 550 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joan Cruz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Cruz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2021 yılında Colo Colo

Joan Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Cruz şuan CSD Colo Colo takımında oynamakta ve 35 numaralı formayı giymektedir.

Joan Cruz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Şili U20 takımında 11 numaralı formasıyla 12 Temmuz 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 8 maçta 1 gol atmıştır.

Şili U17 takımında 10 numaralı formasıyla 27 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 2 gol atmıştır.

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