Joan Femenias kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Femenias Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Femenias adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Femenias Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Femenias 19 Ağu 1996 tarihinde Manacor şehrinde doğmuştur. 1,87 m boyundadır. Aslen İspanya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı Joan Femenías del Salto şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Femenias Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wasserman yapmaktadır. Joan Femenias, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Levante futbol takımında oynamaktadır. Levante takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joan Femenias'nin Levante ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joan Femenias Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/joanfeme1/

Joan Femenias Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joan Femenias isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 800 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joan Femenias Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Femenias futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağu 2013 yılında Villarr. Juv. A

1 Temmuz 2015 yılında FC Villarreal C

1 Temmuz 2016 yılında Villarreal CF B

17 Temmuz 2019 yılında CF Fuenlabrada

12 Ağu 2020 yılında Real Oviedo

1 Temmuz 2022 yılında Levante

Joan Femenias Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Femenias şuan Levante takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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