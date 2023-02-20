Joan Grueso kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Grueso Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Grueso adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Grueso Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Grueso 22 Mayıs 2003 tarihinde Tumaco şehrinde doğmuştur. Kolombiya uyrukludur.Gerçek adı da Joan Sebastían Grueso Lara şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Grueso Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bogotá FC futbol takımında oynamaktadır. Bogotá FC takımına 1 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Joan Grueso'nin Bogotá FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joan Grueso Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Grueso isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joan Grueso Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Grueso futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Şubat 2022 yılında Bogotá FC

Joan Grueso Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Grueso şuan Bogotá FC takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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