Joan Juncos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Juncos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joan Juncos kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joan Juncos ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Joan Juncos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Juncos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Juncos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Juncos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Juncos 23 Nisan 1994 tarihinde Mendoza şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. Arjantin uyrukludur.Gerçek adı da Joan Alexander Juncos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Juncos Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joan Juncos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Gimnasia y Esgrima de Mendoza futbol takımında oynamaktadır. Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımına 10 Şubat 2021 tarihinde katılmıştır. Joan Juncos'nin Gimnasia y Esgrima de Mendoza ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joan Juncosboyu ve yaşı kaç

Joan Juncos Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Juncos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

Joan Juncos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Juncos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Tampico Madero

31 Aralık 2015 yılında Godoy Cruz II

1 Ocak 2016 yılında Gutiérrez SC

4 Temmuz 2018 yılında CA Huracán LH

6 Ocak 2020 yılında Real Potosí

16 Mart 2020 yılında CA Huracán LH

10 Şubat 2021 yılında GyE Mendoza

Joan Juncos kimdir

Joan Juncos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Juncos şuan Gimnasia y Esgrima de Mendoza takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Joan Juncos nereli

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