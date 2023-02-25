Joan Lopez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Lopez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Lopez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Lopez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Lopez 11 Ocak 2002 tarihinde Chone şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Ekvador uyrukludur.Gerçek adı da Joan Onofre López Reina şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Lopez Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini OTB Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Independiente del Valle futbol takımında oynamaktadır. Independiente del Valle takımına 1 Ocak 2019 tarihinde katılmıştır. Joan Lopez'nin Independiente del Valle ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joan Lopez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Lopez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joan Lopez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Lopez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2019 yılında Independiente

1 Ağustos 2020 yılında Ind. Jrs.

31 Aralık 2020 yılında Independiente

Joan Lopez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Lopez şuan Independiente del Valle takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joan Lopez Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

CSCD Grecia (-3/2014), Deportivo Azogues (4/2014-12/2014), CSCD Fedeguayas (3/2014, 1/2015-9/2015)

Ekvador U17 takımında 1 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 12 maçta 0 gol atmıştır.

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