Joan Puig kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Puig Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Puig adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Puig Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Puig 16 Kasım 2002 tarihinde Girona şehrinde doğmuştur. 1,84 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Joan Puig Mateos şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Puig Defans - Sol Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joan Puig, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RCD Espanyol B futbol takımında oynamaktadır. RCD Espanyol B takımına 12 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joan Puig'nin RCD Espanyol B ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Joan Puig Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Puig isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joan Puig Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Puig futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Temmuz 2021 yılında UE Costa Brava

12 Temmuz 2022 yılında RCD Espanyol B

Joan Puig Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Puig şuan RCD Espanyol B takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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