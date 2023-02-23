Joan Roman kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Roman Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Roman adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Roman Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Roman 18 Mayıs 1993 tarihinde Reus şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. İspanya uyrukludur.Gerçek adı da Joan Ángel Román Ollé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Roman Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Miguel Pérez yapmaktadır. Joan Roman, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Podbeskidzie Bielsko-Biala futbol takımında oynamaktadır. Podbeskidzie Bielsko-Biala takımına 22 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joan Roman'nin Podbeskidzie Bielsko-Biala ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joan Roman Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/JoanRoman24

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Joan Roman Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Roman isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joan Roman Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Roman futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Man City U18

1 Temmuz 2011 yılında Man City Res.

1 Temmuz 2012 yılında Barcelona B

30 Ocak 2014 yılında Villarreal

30 Haziran 2014 yılında Barcelona B

1 Temmuz 2015 yılında SC Braga

18 Ocak 2016 yılında Nacional

30 Haziran 2016 yılında SC Braga

29 Ağustos 2016 yılında Slask Wroclaw

30 Haziran 2017 yılında SC Braga

1 Eylül 2017 yılında Braga B

18 Ocak 2018 yılında AEL Limassol

29 Ocak 2019 yılında Miedz Legnica

10 Temmuz 2019 yılında Panetolikos

24 Ocak 2020 yılında Miedz Legnica

22 Temmuz 2021 yılında Podbeskidzie

Joan Roman Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Roman şuan Podbeskidzie Bielsko-Biala takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joan Roman Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Barri Santes Creus

İspanya U16 takımında 7 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 2 gol atmıştır.

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