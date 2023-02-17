Joan Simun Edmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Simun Edmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Simun Edmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Simun Edmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Simun Edmundsson 26 Temmuz 1991 tarihinde Toftir şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Simun Edmundsson Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joan Simun Edmundsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Beveren futbol takımında oynamaktadır. SK Beveren takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joan Simun Edmundsson'nin SK Beveren ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joan Simun Edmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Simun Edmundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joan Simun Edmundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Simun Edmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında B68 Toftir

1 Ocak 2010 yılında Newcastle Res.

30 Haziran 2010 yılında B68 Toftir

1 Temmuz 2010 yılında Newcastle Res.

7 Ocak 2011 yılında Gateshead

5 Şubat 2011 yılında Newcastle Res.

15 Şubat 2012 yılında Viking FK

3 Eylül 2012 yılında FC Fredericia

31 Aralık 2012 yılında Viking FK

22 Şubat 2014 yılında AB Argir

24 Haziran 2014 yılında HB Tórshavn

1 Ocak 2015 yılında Vejle BK

29 Ocak 2016 yılında Odense BK

1 Temmuz 2018 yılında Bielefeld

1 Temmuz 2021 yılında Waasl.-Beveren

Joan Simun Edmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Simun Edmundsson şuan SK Beveren takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Joan Simun Edmundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

B68 Toftir

Faroe Adaları takımında 9 numaralı formasıyla 12 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 78 maçta 8 gol atmıştır.

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