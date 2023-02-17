Joan Simun Edmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Simun Edmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Joan Simun Edmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Joan Simun Edmundsson ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Joan Simun Edmundsson kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joan Simun Edmundsson Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joan Simun Edmundsson adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joan Simun Edmundsson Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joan Simun Edmundsson 26 Temmuz 1991 tarihinde Toftir şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Faroe Adaları uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joan Simun Edmundsson Forvet - Forvet Arkası mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joan Simun Edmundsson, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

SK Beveren futbol takımında oynamaktadır. SK Beveren takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joan Simun Edmundsson'nin SK Beveren ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joan Simun Edmundssonboyu ve yaşı kaç

Joan Simun Edmundsson Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joan Simun Edmundsson isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

Joan Simun Edmundsson Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joan Simun Edmundsson futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2008 yılında B68 Toftir

1 Ocak 2010 yılında Newcastle Res.

30 Haziran 2010 yılında B68 Toftir

1 Temmuz 2010 yılında Newcastle Res.

7 Ocak 2011 yılında Gateshead

5 Şubat 2011 yılında Newcastle Res.

15 Şubat 2012 yılında Viking FK

3 Eylül 2012 yılında FC Fredericia

31 Aralık 2012 yılında Viking FK

22 Şubat 2014 yılında AB Argir

24 Haziran 2014 yılında HB Tórshavn

1 Ocak 2015 yılında Vejle BK

29 Ocak 2016 yılında Odense BK

1 Temmuz 2018 yılında Bielefeld

1 Temmuz 2021 yılında Waasl.-Beveren

Joan Simun Edmundsson kimdir

Joan Simun Edmundsson Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joan Simun Edmundsson şuan SK Beveren takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

B68 Toftir

Joan Simun Edmundsson Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Faroe Adaları takımında 9 numaralı formasıyla 12 Ağu 2009 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 78 maçta 8 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Joan Simun Edmundsson nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Kenan Jusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Jusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Kenan Jusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Kenan Jusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tsotne Bendianishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsotne Bendianishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tsotne Bendianishvili kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tsotne Bendianishvili Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sandali Conde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandali Conde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Sandali Conde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sandali Conde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benoit Onraet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benoit Onraet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Benoit Onraet kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Benoit Onraet Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Son dakika | Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde 7.7 büyüklünde deprem! Can kaybı ve yaralı sayısı artıyor! İşte son durum...
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Miraç Kandili ile ilgili ayetler, hadisler, bilgiler, şiirler, ilahiler, güzel sözler | Miraç Kandili mesajları resimli 2023
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Cübbeli Ahmet Hoca Miraç Kandili yapılacak ibadetler nelerdir?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
Miraç Kandili çocuğa nasıl anlatılır? Miraç Kandili çocuklara nasıl anlatılmalı?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Güvenlik Korucusu Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları