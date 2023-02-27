Joao Alves Margato kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Alves Margato Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Alves Margato adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Alves Margato Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Alves Margato 17 Aralık 2005 tarihinde doğmuştur. Lüksemburg uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Alves Margato Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

F91 Dudelange futbol takımında oynamaktadır. F91 Dudelange takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Joao Alves Margato'nin F91 Dudelange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Alves Margato Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Alves Margato isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri -'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise - kadar çıkmıştır.

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Joao Alves Margato Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Alves Margato futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında F91 Dudelange

Joao Alves Margato Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Alves Margato şuan F91 Dudelange takımında oynamakta ve 31 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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