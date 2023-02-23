Joao Amaral kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Amaral Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Amaral adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Amaral Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Amaral 7 Eylül 1991 tarihinde Vila Nova de Gaia şehrinde doğmuştur. 1,72 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da Joao Pedro Reis Amaral şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Amaral Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini D20 Sports yapmaktadır. Joao Amaral, Hem sağ ayağını hem de sol ayağını kullanabilmektedir.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Lech Poznan futbol takımında oynamaktadır. Lech Poznan takımına 21 Temmuz 2018 tarihinde katılmıştır. Joao Amaral'nin Lech Poznan ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Amaral Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/amaral24/

http://www.facebook.com/profile.php?id=100000572437976

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Joao Amaral Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Amaral isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.20 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 3.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Joao Amaral Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Amaral futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2010 yılında Candal

1 Temmuz 2012 yılında Padroense

1 Temmuz 2013 yılında Mirandela

1 Temmuz 2014 yılında FC Pedras Rubras

1 Ocak 2015 yılında Oliveirense

30 Haziran 2015 yılında FC Pedras Rubras

1 Temmuz 2016 yılında Vitória Setúbal

1 Temmuz 2017 yılında Benfica

2 Temmuz 2017 yılında Vitória Setúbal

30 Haziran 2018 yılında Benfica

21 Temmuz 2018 yılında Lech Poznan

2 Ocak 2020 yılında Paços Ferreira

30 Haziran 2021 yılında Lech Poznan

Joao Amaral Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Amaral şuan Lech Poznan takımında oynamakta ve 24 numaralı formayı giymektedir.

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