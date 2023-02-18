Joao Araujo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Araujo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Araujo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Araujo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Araujo 18 Kasım 1997 tarihinde Porto Alegre - Rio Grande do Sul şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victor Santos Araújo şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Araujo Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GOALINONE yapmaktadır. Joao Araujo, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Rudes futbol takımında oynamaktadır. NK Rudes takımına 7 Şubat 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Araujo'nin NK Rudes ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Araujo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Araujo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Araujo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Araujo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında Oliveira Bairro

1 Temmuz 2017 yılında Sacavenense

1 Temmuz 2019 yılında Atlético CP

1 Temmuz 2020 yılında Fabril Barreiro

3 Eylül 2021 yılında NK Dubrava ZG

7 Şubat 2022 yılında NK Rudes

Joao Araujo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Araujo şuan NK Rudes takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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