Joao Balde kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Balde Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Balde adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Balde Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Balde 21 Mayıs 2001 tarihinde Lisboa şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Portekiz,İskoçya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Candé Baldé şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Balde Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Quantum Sport yapmaktadır. Joao Balde, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Arbroath FC futbol takımında oynamaktadır. Arbroath FC takımına 2 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Balde'nin Arbroath FC ile sözleşmesi 31 Mayıs 2024 tarihinde bitmektedir.

Joao Balde Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/_joaobalde/

Joao Balde Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Balde isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Joao Balde Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Balde futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında Rangers FC U18

1 Temmuz 2019 yılında Rangers II

17 Eylül 2019 yılında Berwick Rangers FC

31 Ocak 2020 yılında Rangers II

1 Temmuz 2020 yılında Livingston B

7 Kasım 2020 yılında Bonnyrigg

31 Ocak 2021 yılında Livingston B

1 Temmuz 2021 yılında Civil Service

28 Ocak 2022 yılında Hibernian B

29 Ocak 2022 yılında Civil Service

31 Mayıs 2022 yılında Hibernian B

5 Ağu 2022 yılında East Fife

27 Aralık 2022 yılında Hibernian B

2 Ocak 2023 yılında Arbroath

Joao Balde Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Balde şuan Arbroath FC takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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