Joao Cairo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Cairo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Cairo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Cairo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Cairo 23 Haziran 1998 tarihinde doğmuştur. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Cairo Sousa Muniz şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Cairo Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Cairo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ferroviário Atlético Clube (CE) futbol takımında oynamaktadır. Ferroviário Atlético Clube (CE) takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Joao Cairo'nin Ferroviário Atlético Clube (CE) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Cairo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Cairo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Joao Cairo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Cairo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında Força-RN

20 Haziran 2022 yılında Guarani EC (CE)

3 Ocak 2023 yılında Ferroviário-CE

Joao Cairo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Cairo şuan Ferroviário Atlético Clube (CE) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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