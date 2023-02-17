Joao Camacho kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Camacho Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Camacho adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Camacho Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Camacho 23 Haziran 1994 tarihinde Funchal şehrinde doğmuştur. 1,74 m boyundadır. Portekiz uyrukludur.Gerçek adı da João Pedro Gomes Camacho şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Camacho Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Camacho, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Moreirense FC futbol takımında oynamaktadır. Moreirense FC takımına 25 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Camacho'nin Moreirense FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Camacho Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Joao Camacho isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 425 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 800 Bin € kadar çıkmıştır.

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Joao Camacho Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Camacho futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Nacional Sub-15

1 Temmuz 2009 yılında Nacional S17

1 Temmuz 2011 yılında Nacional U19

1 Temmuz 2013 yılında Nacional

29 Ocak 2016 yılında SD Compostela

30 Haziran 2016 yılında Nacional

16 Temmuz 2016 yılında Celta Vigo B

30 Haziran 2017 yılında Nacional

25 Temmuz 2022 yılında Moreirense

Joao Camacho Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Camacho şuan Moreirense FC takımında oynamakta ve 19 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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