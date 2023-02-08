Joao Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Carlos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Carlos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Carlos 21 Haziran 2001 tarihinde Campo Erê şehrinde doğmuştur. 1,68 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Carlos Barros Lopes şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Carlos Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Carlos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Criciúma Esporte Clube futbol takımında oynamaktadır. Criciúma Esporte Clube takımına - tarihinde katılmıştır. Joao Carlos'nin Criciúma Esporte Clube ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Joao Carlos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Carlos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Joao Carlos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Carlos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

4 Mart 2022 yılında Marcílio Dias

1 Ocak 2023 yılında Criciúma EC

Joao Carlos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Carlos şuan Criciúma Esporte Clube takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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