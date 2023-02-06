Joao Carlos kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Carlos Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Carlos adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Carlos Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Carlos 6 Nisan 1988 tarihinde Paranavaí şehrinde doğmuştur. 1,91 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Carlos Heidemann şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Carlos Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Joao Carlos, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Cuiabá Esporte Clube (MT) futbol takımında oynamaktadır. Cuiabá Esporte Clube (MT) takımına 1 Ocak 2020 tarihinde katılmıştır. Joao Carlos'nin Cuiabá Esporte Clube (MT) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Carlos Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Carlos isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Joao Carlos Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Carlos futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Mart 2009 yılında Ipatinga FC

31 Aralık 2009 yılında Atlético-PR

1 Mart 2011 yılında Atlético-GO

30 Haziran 2011 yılında Atlético-PR

1 Temmuz 2011 yılında Ipatinga FC

31 Aralık 2011 yılında Atlético-PR

1 Mart 2012 yılında Fortaleza

31 Aralık 2013 yılında Atlético-PR

1 Ocak 2014 yılında Nacional-MG

31 Mart 2014 yılında Atlético-PR

9 Mayıs 2014 yılında Boa Esporte

6 Ocak 2015 yılında Atlético-PR

5 Şubat 2015 yılında Ponte Preta

1 Ocak 2018 yılında CRB

1 Ocak 2019 yılında CSA

1 Ocak 2020 yılında Cuiabá-MT

Joao Carlos Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Carlos şuan Cuiabá Esporte Clube (MT) takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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