Joao Cesco kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Cesco Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Cesco adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Joao Cesco Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Joao Cesco 24 Ocak 2001 tarihinde Umuarama şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Aslen Brezilya,Portekiz uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı João Victor e Costa Cesco şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Joao Cesco Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SportsMaxi Management yapmaktadır. Joao Cesco, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Joao Cesco'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Joao Cesco Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Joao Cesco isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Joao Cesco Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Joao Cesco futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Palmeiras U20

12 Ağu 2019 yılında Verona U19

24 Ekim 2020 yılında Chapecoense U20

1 Ocak 2022 yılında Chapecoense

Joao Cesco Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Joao Cesco şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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