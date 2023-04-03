Joao Cruz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Joao Cruz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Joao Cruz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.
Joao Cruz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?
Joao Cruz 12 Mayıs 2006 tarihinde São Paulo şehrinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da João Victor Machado Cruz şeklindedir.
Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?
Joao Cruz Orta saha mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.
Hangi Takımda Top Oynuyor?
Club Athletico Paranaense U20 futbol takımında oynamaktadır. Club Athletico Paranaense U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Joao Cruz'nin Club Athletico Paranaense U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.
Joao Cruz Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?
Joao Cruz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?
Joao Cruz şuan Club Athletico Paranaense U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.
Joao Cruz Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?
Brezilya U17 takımında 7 numaralı formasıyla 12 Nisan 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.
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